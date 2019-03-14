تراند اليوم : "تم نقلك" نتائج نقل المعلمين والمعلمات الخارجي 1440 نتائج حركة النقل الخارجي 1440 اسماء...

متابعات / الخليج 365/ ظهرت نتائج حركة النقل الخارجي معلي ومعلمات المملكة العربية السعودية للعام 1439 - 1440 حصريا عبر موقع خدمات شؤون المعلمين ونظام نور الخاص بالمعلمين في المملكة السعودية .

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن نسبة المتقدمين لحركة النقل الخارجي الذين قدموا في عام 1439هـ بلغت 27% من إجمالي المتقدمين والمتقدمات، فيما جاء المتقدمون في عام 1438 في المرتبة الثانية بنسبة 18%، يليهم المتقدمون في عام 1437 بنسبة 14% من إجمالي المتقدمين.

وأبان، أن الذين قدموا في آخر 3 سنوات بلغت نسبتهم 59% من المتقدمين والمتقدمات، بينما الذين قدموا في السنوات المتبقية تقدر نسبتهم بـ38%.

وأضاف العصيمي، أن المتقدمين في سنة 1430 كانت نسبتهم 0.8%، بينما المتقدمون في سنة 1431 سجلوا نسبة 2.4%، لافتاً إلى أنه بمراجعة رغبات هؤلاء تبين أن معظمهم كانت له رغبة واحدة على قطاعات متجاورة، ولا يوجد فيها احتياج للتخصص.

ويمكن معرفة نتيجة حركة النقل الخارجي عبر الرابط هنا

اسماء المنقولين معلمين ومعلمات 1440 :-

تحميل كشوفات بأسماء المقبولين في حركة النقل الخارجي للعام 1440 1439 عبر موقع الادارة العامة لشؤون المعلمين ونظام نور عبر الانترنت مباشرة .

فقد أكدت المصادر أنه سيتم إرسال رسائل نصيَّة على هواتف المتقدمين، سواء بقبول النقل أو رفضه، فيما سيتم السماح للمتضررين لمدة 10 أيام بتقديم اعتراض يعقبه دراسة الحالة واعتماد النتيجة وتبليغها للمناطق.



ووفقًا للمؤشرات، فإنه من المتوقع ألَّا تتجاوز الحركة ما حققته العام الماضي حيث بلغت نسبة 20% من المتقدمين والمتقدمات.

الادارة العامة لشؤون المعلمين وعبر الرابط التالي (http://gta.moe/) تقوم باظهار كافة نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في السعودية برقم السجل المدني أو رقم الهوية الكترونيا ، حيث تسود حالة من التوتر بين أوساط المعلمين في المملكة السعودية قبيل لحظات من ظهور النتائج واسماء المنقولين في النقل الخارجي الخاصة بالتعليم .

نتائج النقل الخارجي 1440 رجال ونساء، أكدت وزارة التربية والتعليم والادارة العامة لشؤون المعلمين ان نتائج حركة النقل الخارجي تم الانتهاء منها رسميا ورفعها عبر الكنترول الخاص بنشر نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية للعام 1440 1439 برقم التسجيل الخاص بكل معلم ومعلمة .

حيث سيتم نشرها لجميع المتقدمين في تمام الساعة الثالثة عصراً، ونوهت الوزارة أن فترة استقبال الاعتراضات على الحركة لمدة 10 أيام، وسيتم اعتماد الحركة وتبليغ نتائجها لإدارات التعليم في 27 رجب، فيما سيتم فتح النظام لإدخال رغبات المنقولين خارجيًّا خلال الفترة من 2 إلى 6 شعبان.

ويمكن معرفة نتيجة حركة النقل الخارجي عبر الرابط التالي .

ويمكن لجميع المتقدمين بمتابعة ظهور نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 عبر موقع نور والذي يتيح الاستعلام عنها برقم الهوية الوطنية , وقد بدأت تسجيل رغبات التنقل الخارجي والداخلي سيبدأ في 21 جمادى الأولى، وسيتم إغلاق النظام عن تحديث البيانات وإدخال رغبات النقل في 2 جمادى الآخرة , وسوف يتم اعلان النتيجة اليوم الخميس 14 من رجب 1440 هـ .

طريقة الدخول علي موقع نور

كتابة اسم المستخدم والرقم السري

اختيار إشعار نتيجة الطالب نهاية الفصل الدراسي.

اختيار الفصل الدراسي.

اختيار النظام الدراسي.

إدخال الإدارة التعليمية.

إدخال اسم المدرسة.

إدخال الصف والقسم.

إدخال اسم الطالب.

ثم الضغط على استعلام عن النتيجة.

حركة النقل الداخلي 1440 عبر موقع نور عبر الخطوات التالية:

نتائج حركة النقل الخارجي 1440 :-

تابع طريقة الرسمية لاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي 1440 برقم التسجيل الخاص بكل معلم ومعلمة من خلال موقع نظام نور الالكتروني عبر الانترنت ، كما ويمكنكم التعرف على الموعد الرسمي للاعلان وللكشف عن نتائج المقبولين في حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية الرياض حائل المدينة مكة عسير جدة تبوك وباقي المدن السعودية .

يبحث الكثير من المعلمات والمعلمين الذين تقدموا خلال الفترة الماضية بطلبات تقديم في حركة النقل الخارجي للعام 2019 - 1440 عن رابط رسمي لفحص نتائج حركة النقل الخارجي الخاصة بالمعلمين والمعلمات في السعودية للعام 1440 والتي من المتوقع ظهورها خلال الساعات القادمة عبر موقع نظام نور .

أسماء المنقولين في نتائج النقل الخارجي 1440 من خلال الرابط التالي .

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ثلاث ساعات ويتم الاعتماد الرسمي لنتائج نتائج حركة النقل الخارجي 1440 عبر موقع نور الالكتروني عبر الانترنت بشكل رسمي لجميع المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية .

حيث أكد ت الإدارة العامة لشؤون المعلمين ، أن نتائج حركة النقل الخارجي لجميع المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية ستعلن رسميا اليوم الخميس الموافق ٠٧/ ٠٧ (رجب)/ ١٤٤٠هـ التاريخ الميلادي : 14 / 03 (مارس) / 2019 رسميا عبر موقع نور الالكتروني عبر الانترنت من خلال الرابط التالي .

وطالبت الادارة العامة لشؤون المعلمين جميع المعلمين والمعلمات الذين قاموا بتسجيل في حركات النقل الخارجي بضرورة تفحص الموقع الالكتروني لموقع نور والدخول الي الموقع لاستخراج نتائج حركة النقل الخارجي اليوم الخميس مباشرة باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل مستخدم .

نتائج حركة النقل الخارجي 1440 الإدارة العامة لشؤون المعلمين من خلال الرابط التالي .

وقد أظهرت إحصاءات المتقدمين لحركة النقل الخارجي حسب سنة التقديم، المقرر إعلان نتائجها اليوم الخميس الموافق 7/7/1440، أن نسبة من سنة تقديمهم عام 1430 بلغت 0.8%، في حين وصلت النسبة لعام 1431 إلى 2.4%، وبمراجعة رغباتهم اتضح أن أكثرهم له رغبة وحيدة أو رغبات على قطاعات متجاورة لا يوجد فيها احتياج للتخصيص.

وحسب الإحصاءات فقد وصلت نسبة المتقدمين والمتقدمات للحركة ممن سنة تقديمهم عام 1437 إلى 14%، في حين بلغت 18% لعام 1438، و27% لعام 1439 التي جاءت كأعلى نسبة سنة تقديم من إجمالي المتقدمين والمتقدمات.

واتضح من الإحصاءات أن ما يقارب 59% من المتقدمين والمتقدمات كانت سنة تقديمهم في آخر 3 سنوات، بينما كانت نسبة سنة التقديم للحالات المتقدمة في الأعوام المتبقية ما يقارب 38% من إجمالي المتقدمين والمتقدمات.

من ناحية أخرى كانت نسبة من دخل الحركة وخدمتهم عشرين سنة فأكثر، ما يقارب 1.3% من إجمالي عدد المتقدمين والمتقدمات.

وتبذل الإدارة العامة لشؤون المعلمين قصارى جهدها لتلبية رغبات المعلمين والمعلمات في النقل وتحرص كل الحرص على التدقيق والمراجعة والاستفادة من كل فرصة يمكن أن تسهم في تحقيق النقل والاستقرار لهم، متمنية التوفيق للجميع وتحقيق أمنياتهم.

هذا وينشر لكم موقعنا الاخباري "الخليج 365" خلال الساعات القادمة اسماء جميع المقبولين في حركة النقل الخارجي معلمين ومعلمات في المملكة العربية السعودية ، فكونوا بالقرب دوما .

طريقة الاستعلام عن النقل الخارجي 1440 مباشر موقع نورNOOR :-

يمكنكم الاستعلام عن النقل الخارجي 1440 معلمين وملعمات مباشر موقع نورNOOR من خلال الخطوات التالية :-

1. الدخول الى موقع نظام نور الركزي من خلال الرابط التالي .

2. ادخال رقم التسجيل وكلمة السر الخاصة بكل معلم ومعلمة .

3. الضغط على تسجيل الدخول من ثم التعرف على نتائج النقل الخارجي 1440 مباشرة .

حيث يستعمر عداد النقل بالعد انذارً بقرب موعد اعلان نتائج حركة النقل عبر الرابط التالي .