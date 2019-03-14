تراند اليوم : اه يا حنان mp3 - تحميل اغنية اه يا حنان يوتيوب ( اه يا حنان انا اسير الاحزان ) مشاهدة اه يا حنان mp3...

متابعات / الخليج 365/ يبدو أن اغنية الكوميدية "اه يا حنان" لـ شاب سعودي تصدرت معدلات البحث عبر اليتيوب بشكل خيالي خلال الساعات الماضية ، كما وتصدرت المواضيع الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي داخل السعودية وخارجها "تويتر والفيس بوك" ، وتسائل عدد كبير من الغردين عن القصة الكاملة حول اغنية اه يا حنان .

وتبدأ قصة اغنية اه يا حنان المتداولة ، عندما نشر شاب سعودي يدعى حمدي ويلقب نفسه "أسير الأحزان" مقطع فيديو يعاتب حبيبته "حنان" الخائنة من خلال أغنية وجهها له عبر مقطع فيديو.

ولاقت الأغنية رواجا كبيرا بين رواد التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر ويوتيوب، وحصدت ملايين المشاهدات.

ووصلت الأغنية الى الفنانين المشهورين ليقوموا بغناء أعنية حنان خلال حفلاتهم وترديد كلام الشاب أسير الأحزان مع موسيقى شعبية راقصة.

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وعقب انتشار مقطع الفيديو أصبح متابعي الشاب حمدي 50 ألف متابع وعبر عن ذلك بقوله، مساء الخير مساء الشهرة لا أحد يحتك بي كوني أصبحت مشهورا"

وظهرت قصته في برنامج على قناة بي بي سي وسخر المذيع منه