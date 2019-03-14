فيديو يُظهِر نبات القيامة وهو يعود من بين الأموات

تستطيع كرة جافة من نبات الصحراء المُسمّى "وردة أريحا" إحياء نفسها والعودة للحياة، وذلك بعد ملامسة الماء لها في عملية تستغرق عدّة ساعات حتى تكتمل.

وتظهر لقطات رائعة أن النبات العطشان بشكله "الميت" يبدأ في فتح أوراقه الشبيهة بالسرخس حتى تتجدد بلون أخضر غامق، عند وضعه في حوض مملوء بالماء.

وأصبح النبات الجاف المعروف أيضاً باسم "نبات القيامة" قادراً على استخدام آلية الجفاف والانكماش؛ كوسيلة للبقاء على قيد الحياة في الظروف القاحلة، بحسب موقع "روسيا اليوم".

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وبذلك، فإن هذا النبات لا "يعود إلى الحياة"، ولكنه في الحقيقة يخرج من حالة الخمول الناجمة عن الجفاف الشديد.

يُشار إلى أن هذا النبات المنتمي لعائلة نبات الطحلب يعيش في صحراء شيواوية في الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

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