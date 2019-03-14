قريباً جديد الفنان رامي صبري

أعلن الفنان رامي صبري عن موعد اطلاق ألبوماته الغنائية في صيف 2019.

وكشف صبري عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" عن أحدث ألبوماته الغنائية، عبر نشره صورة له داخل أستوديو ظهرت بها كلمة "قريبا"، حسب مصراوي.

يتعاون صبري في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أحمد علي موسى، تامر حسين، أمير طعيمة، عزيز الشافعي، هالة علي، جلال الحمداوى، طارق توكل، تميم، مدين، شادي حسن. فيما لحن هو بنفسه بعض أغاني الألبوم.

ويذكر أن رامي صبري طرح مؤخرًا أغنية "مبروك علينا" التي حققت نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وتلحين رامي صبري، وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر المغربي جلال الحمداوي، وإنتاج نجوم ريكوردز، وتم تصويرها في العاصمة اللبنانية بيروت بإخراج فادي حداد.