تريند اليوم : بعد خالد يوسف.. فيديوهات جنسية جديدة لـ «عنتيل المحلة» تغزو مصر

أخبار خفيفة - 14/03/2019 12:46

الخليج 365 - بعد انتشار الفيديوهات الفاضحة للمخرج المصري خالد يوسف والتي اشعلت كل الاوساط المصرية، عاد الجدل من جديد على إثر نشر فيديوهات جنسية فاضحة، لشخص يدعى " عنتيل المحلة الجديد".

وانشرت مقاطع الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي اظهرت " العنتيل الجديد" مع فتيات قاصرات وسيدات متزوجات ومطلقات يمارسن الجنس بمحض إرادتهن.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية المحلية، أن "العنتيل الجديد" في قرية تابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث انتشرت فيديوهاته الجنسية مع نساء متزوجات على هواتف الشباب.

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وقالت صحف مصرية، إن العنتيل يبلغ من العمر 40 عاماً قد مارس الجنس مع النساء في المنطقة، مما دفع احد الأشخاص لتطليق زوجته بعد أن ظهرت في احد المقاطع.

واستطاعت الشرطة المصرية القاء القبض على سيدتين، وتم حبسهما 4 ايام على ذمة التحقيق للبحث في واقعة الفيديهات الجنسية الجديدة.

وجاء في التقارير التي سربت أن الفيديوهات موجودة منذ عام، وأنه في البداية دخل العنتيل الجديد في رهان مع أحد أصدقائه، لتصوير فيديو مع إحدى السيدات بالقرية.

وأوضح أن أحد العاملين معه في المحل فضح أمره بعد مشاهدة أحد الفيديوهات على الكمبيوتر الخاص به، فنقل الفيديوهات وساومه عليها وطلب مبلغ 50 ألف جنيه، واستعان العنتيل بأحد أصدقائه واستدرج العامل وحذف الفيديوهات تحت تهديد السلاح