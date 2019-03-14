تريند اليوم : قرار قضائي بحق منى فاروق وشيما الحاج بقضية الفيديوهات الإباحية

فنون - 10/03/2019 19:02

الخليج 365 - قضت محكمة مصرية بتمديد حبس الفنانتين المتورطتين بقضية فيديوهات المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف الجنسية منى فاروق وشيما الحاج .

وكشفت صحيفة اليوم السابع المصرية أن قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر قرر ، الأحد، تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بنشر الفيديو الفاضح مع خالد يوسف الذي غادر البلاد منذ بدء القضية .

Advertisements

يشار إلى أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على منى فاروق وشيما الحاج مساء يوم 7 فبراير الماضي، ووجهت إليهما التهم بالتحريض على الفسق والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت طبقا لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966.

وأنكرت المتهمتان خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليهما، فيما طالب محاميهما بإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما ، كما أشارتا أنهما فور انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي اتصلتا "بزوجهما" لاستيضاح الأمر، وعبرتا عن غضبهما مما حدث فوعدهما بحسن التصرف في هذا الأمر.