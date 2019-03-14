الصين تطور نوعًا مرنا من الخلايا الشمسية بسيطة التكلفة

تمكنت دولة الصين من تطوير نوع جديد من الخلايا الشمسية المرنة والتي تتميز بالكفاءة العالية، والتكلفة المنخفضة، وبساطة عملية تصنيعها.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية قول أحد الباحثين الذي جاء فيه: "إن خلايا بيروفسكايت الشمسية تتميز بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة وعملية تصنيع بسيطة". وفق سبوتنك

من جهته، أوضح وو تشاو شين أستاذ بجامعة شيأن جياوتونغ إن"الأجهزة القابلة للارتداء الحالية ثقيلة نسبيا"، مردفا أن "خلايا بيروفسكايت الشمسية المرنة هي بنفس حجم بطاقات العمل، ويمكن أن تكون غير مطوية في حجم ورق بحجم (إيه 4)".

ويمكن استخدام الخلايا الشمسية المرنة والخفيفة للغاية في صناعة الفضاء والطائرات بدون طيار ومعدات الكشف عن الهواء العلوي والإلكترونيات.

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يشار إلى أن الخلايا الشمسية المصنوعة من السيليكون البلوري وخلايا بيروفسكايت الشمسية المرنة قد تصبح اتجاه التطور في مجال الخلايا الشمسية.



