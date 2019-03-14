تضاربت تقارير إعلامية مغربية حول حقيقة وفاة محمد البوعناني أحد أقدم وأشهر الاعلاميين في المغرب، حيث قالت بعض وسائل الاعلام عن توفى فيما قالت اخرى أنه ما زال في حالة صحية حرجة.

وقالت تلك التقارير أن صحة محمد البوعناني تدهورت بشكل كبير في الأسابيع الماضية، حيث رفعت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية الدعاء له.

ويعتبر البوعناني واحد من الإعلاميين المحبوبين لدى المغاربة، بسبب البساطة والتلقائية التي كان يقدم بها برامجه وخاصة تلك المتعلق بالبحر والأسماك.

وفي ذات السياق قدم طاقم جريدة موند بريس المغربية التعازي لكل افراد عائلة البوعناني بوفاته.

وانتشرت على وسائل الاعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية اخبار متضاربة حول حقيقة وفاة محمد البوعناني.