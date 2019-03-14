تراند اليوم : تنزيل فيديو منى الغضبان مع خالد يوسف (الاباحي) +18

الخليج 365 – مصر

تقوم النيابة العامة المصرية في التحقيق بالفيديوهات الجنسية المنسوبة لمنى الغضبان مع خالد يوسف ، حيث عرضت صباح اليوم سيدة الاعمال المصرية المشهورة منى الغضبان على النيابة العامة المصرية ، حيث تم إيداعها على الفور حجز المحكمة، وسط حراسة أمنية مشددة.

وأصدر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم الأربعاء، قرار بتجديد حبس سيدة الأعمال منى الغضبان 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالظهور في فيديو إباحي للمخرج السينمائي الشهير.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط سيدة أعمال مطلوبة للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج السينمائى الشهير، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها من نيابة مدينة نصر أول، حيث تمكن ضباط التنفيذ من القبض على منى الغضبان، سيدة أعمال.

هذا ويعتذر لكم موقعنا “الخليج 365” عن نشر الفيديوهات الجنسية الخاصة بمنى الغضبان مع خالد يوسف ، نظراً لمخالفتها للسياسة التحريرية للموقع ، ولاحتوائه على مشاهد اباحية .