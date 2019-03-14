تراند اليوم : (نتيجة مباشر) نتائج حركة النقل الخارجي 1440 الإدارة العامة لشؤون المعلمين

متابعات / الخليج 365/ ثلاث ساعات ويتم الاعتماد الرسمي لنتائج نتائج حركة النقل الخارجي 1440 عبر موقع نور الالكتروني عبر الانترنت بشكل رسمي لجميع المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية .

حيث أكد ت الإدارة العامة لشؤون المعلمين ، أن نتائج حركة النقل الخارجي لجميع المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية ستعلن رسميا اليوم الخميس الموافق ٠٧/ ٠٧ (رجب)/ ١٤٤٠هـ التاريخ الميلادي : 14 / 03 (مارس) / 2019 رسميا عبر موقع نور الالكتروني عبر الانترنت من خلال الرابط التالي .

وطالبت الادارة العامة لشؤون المعلمين جميع المعلمين والمعلمات الذين قاموا بتسجيل في حركات النقل الخارجي بضرورة تفحص الموقع الالكتروني لموقع نور والدخول الي الموقع لاستخراج نتائج حركة النقل الخارجي اليوم الخميس مباشرة باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل مستخدم .

نتائج حركة النقل الخارجي 1440 الإدارة العامة لشؤون المعلمين من خلال الرابط التالي .