ماليزيا تغلق مدارسها بسبب حالات التسمم

اجتاحت مؤخراً دولة ماليزيا حالات تسمم في صفوف الطلبة والمدرسين، مما دفع السلطات الماليزية لإغلاق عشرات المدارس بسبب خطورة الموقف.

وتعتقد السلطات، حسب سكاي نيوز، بأن التسمم ناتج عن مخلفات سامة أُلقيت في نهر قريب من المدارس في ولاية جوهور بجنوب البلاد.

وقال وزير التعليم مزلي مالك في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك: "للأسف، تم إبلاغي اليوم بأن الموقف يزداد خطورة".

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وارتفع عدد الأشخاص الذين تم علاجهم إلى 207 مقابل 35 في الأسبوع الماضي.

وحتى يوم الاثنين، كان 44 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات من بينهم 6 في الرعاية المركزة، ومن بين هؤلاء 33 تلميذا.

وأضاف مزلي: "أمرت بإغلاق كل المدارس في نطاق دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات على الفور".