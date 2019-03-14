شاهد: شركة أوروبية تعتزم إطلاق أسرع سيارات الكروس أوفر بالعالم

تعتزم شركة "Seat" الأوروبية، إطلاق مركبة "Cupra R ST"، وستكون واحدة من أسرع سيارات الكروس أوفر حول العالم، حتى في الطرق الوعرة، ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة في الأسواق أواخر العام الجاري، بعدة نسخ تتراوح أسعارها ما بين 36 و40 ألف دولار

وستأتي هذه السيارة بهيكل كروس أوفر انسيابي بطول 4.5 متر تقريبا، وأنظمة تعليق خاصة وعجلات بمقاس 19 إنشا تمكنها من اجتياز الطرق الوعرة، ومصابيح LED متطورة تتحرك إضاءتها مع اتجاه حركة المقود، وجناح هوائي في مؤخرة الهيكل لزيادة الثبات على السرعات العالية. "بحسب روسيا اليوم"

وستحصل هذه المركبة أيضا على قمرة تتسع لـ 5 أشخاص، فيها واجهة قيادة متطورة مصنوعة من ألياف البلاستيك والكربون، مزودة بشاشتين، وأحدث أنظمة المولتيميديا، بالإضافة إلى أنظمة رؤية لكامل محيط هيكلها، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

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كما زودتها "Seat" بأربع عوادم ومحرك توربيني بـ 4 أسطوانات، وعزم 300 حصان، قادر على الوصول فيها إلى سرعة تزيد عن 259 كلم/ساعة، وزيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 4 ثوان.

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