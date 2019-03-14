امرأة أمريكية تصبح مليونيرة .. والسبب مسحوق تجميل

حصلت "تيري ليفيت" على 29 مليون دولار بعدما أمرت هيئة محلفين بولاية كاليفورنيا الأمريكية بدفع المبلغ لها.

وقالت تيري:" إن مادة (الاسبستوس) المستخدمة في بودرة من إنتاج شركة جونسون آند جونسون تسبّبت في إصابتها بالسرطان".

ويمثل الحكم الصادر من المحكمة العليا بالولاية، أحدث ضربة تتلقاها شركة مستلزمات التجميل والعناية بالصحة، التي تواجه أكثر من 1300 دعوى قضائية مرتبطة بتلك البودرة.

وقالت الشركة:" إنها ستطعن في الحكم، لِمَا وصفته بأنه ”أخطاء إجرائية وثبوتية“ شابت عملية المحاكمة"، مضيفة أن فريق الدفاع عن المرأة، لم يتمكن من إثبات أن تلك البودرة تحتوي على مادة (الاسبستوس)"، وفقاً لموقع "إرم".

يُشار إلى أن "تيري ليفيت" كانت رفعت الدعوى القضائية ضد الشركة، بدعوى أنها استخدمت بودرة ”جونسون آند جونسون“ خلال فترتي الستينيات والسبعينيات، واكتشفت إصابتها بالسرطان عام 2017، حيث لم تقدّم الشركة تفاصيل أخرى حول الأخطاء المزعومة خلال المحاكمة.