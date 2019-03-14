أول عرض أزياء لهبة يونس في مدينة الناصرة

نظمت مصممة الأزياء الشابة هبة مؤنس يونس من سكان عرعرة، عرض الأزياء الأول لها في فندق رمادا في مدينة الناصرة.

وشهد عرض الفتاة خرّيجة كليّة ايستيتوتو مارانچوني الايطالية إقبالاً كبير من قبل الجمهور.

وقالت هبة يونس، حسب الصنارة :" لاحظت هذه الموهبة من جيل صغير فكنت دائما أرسم وأصمّم العالي ونمّيت هذه الموهبة عن طريق الممارسة، كلّما مارست الرسم أكثر، أتمكن أكثر وطوّرت نفسي أيضاً من خلال اليوتيوب ولا أنسى الجامعة التي أعطتني أساسا قويّاً".".

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وأضافت:" عالم الأزياء عالم واسع جدّاً، ومهمّ جدّاً فالملابس تتحدّث كثيراً عن الشخص وعن شخصيّته وذوقه وميوله والأمور التي يهواها. لذلك تصميم الأزياء بالنسبة لي بمثابة "لغة تواصل" وهذا أكثر شيء يلفتني في الأزياء".

وتطرّقت إلى التصاميم التي تستهويها قائلة:" أحبّ تصميم ملابس السهرات أكثر شيء، ولكن مستقبلاً سأعمل على إضافة تصاميم عمليّة ولقيت دعماً كبيراً، من قبل العائلة والمقربين ، هم كانوا أكبر جزء في تحقيقي لأحلامي ، رغم مواجهتي للكثير من المعيقات والاحباطات الّا ان دعم المقرّبين لي حثّني على الصمود والاستمرار".

واختتمت كلامها قائلة:" الطموحات كثيرة بلا شكّ، ولكن في الأساس مُرادي هو إنشاء دار أزيائي الخاصّة ومن ثمّ الانطلاق للعالميّة".