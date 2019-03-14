شاهِد: سولاف فواخرجي تكشف عن مخطط خطف أطفالها

كشفت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج "حفلة 11" الذي تقدمه الإعلامية المصرية سمر يسري، عن تفاصيل مشكلتها مع خادمتها التي استمرت 9 سنوات، وكانت قد هدّدتها بالقتل.

وتابعت فواخرجي أن خادمتها كانت تساعدها في أمور المنزل لمدة 12 عاماً، وكان ابنها ”حمزة“ طفلاً صغيراً، وشقيقه ”علي“ مولوداً، موضحةً أن علاقتها مع الخادمة كانت جيدة حتى أنها كانت تناديها باسمها.

وأشارت فواخرجي إلى أن الخادمة في بداية الحرب بسوريا، تواطأت مع أشخاص لعبوا بعقلها وخططت معهم لخطف الأولاد، وخلال ساعة ونصف الساعة، تم تدبير الأمر، وكانت ستُحرم من أولادها طوال العمر.

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وأكدت فواخرجي أن الخادمة لم يكن لديها ولاءٌ لها، رغم كل هذه العِشرة، لافتةً إلى أنها لم تكن تخطط لذلك وحدها، ولكن كان معها عصابة كاملة، بعضهم أخذ جزاءه والبعض هرب خارج البلاد.

واستطردت الفنانة السورية، أن الحادثة ولّدت لديها رعباً حقيقياً، حتى أنها كانت تبحث عن أبنائها في المنزل رغم أنهم موجودون أمامها، مشيرةً إلى أن ما حدث كان انتقاماً منها؛ بسبب آرائها الوطنية تجاه سوريا.

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