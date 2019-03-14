أمريكا تُخطط لهبوط البشر على سطح القمر

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لهبوط رواد الفضاء على سطح القمر بحلول عام 2028، بحيث استأنفت برنامج دراسات القمر مع استلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلطة، معتبرة وجود الإنسان بصورة دائمة على القمر مرحلة من مراحل الرحلات المأهولة إلى كوكب المريخ.

وأكد مشروع ميزانية وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى أن الولايات المتحدة تأمل في الهبوط ثانية على القمر، علما بأن ميزانية الوكالة عام 2020 تبلغ 21 مليار دولار، منها 363 مليون مخصصة لدعم تأسيس شركات تجارية تطور "جهازا ضخما لنقل الحمولة إلى القمر أولا ومن ثم لنقل وهبوط رواد الفضاء عليه". "بحسب روسيا اليوم

وضمن إطار برنامج القمر الجديد، أطلقت "ناسا" مشروع إنشاء محطة "Gateway" الفضائية بالقرب من القمر، والتي ستستخدم مستقبلا للرحلات المأهولة إلى القمر، كما وستبدأ عملية إنشاء هذه المحطة عام 2022 وأول رحلة مأهولة إليها عام 2024.