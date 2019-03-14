نتائج النقل الخارجي 1440 رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية Noor Results الرسمي

يترقب المعلمين والمعلمات إعلان نتائج النقل الخارجي 1440 وإتاحتها عبر موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط Noor Results أو موقع نور بالسجل المدني فقط، حيث من المقرر أن يتم إتاحة وإطلاق نتيجة حركة النقل الخارجي للعام الجاري اليوم الخميس بتاريخ 14 مارس 2019 الموافق لتاريخ 7 رجب 1440هـ، وذلك وفق الجدول الزمني الصادر عن وزارة التعليم السعودية المتعلق بتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وتحديث بيانات المدارس ومواعيد وإجراءات حركة النقل للعام الدراسي 1439-1440هـ.

وقد نبهت الإدارة العامة لشؤون المعلمين على كافة المتقدمين لحركة النقل بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الأشخاص راغبي تحقيق مصالح شخصية لهم أو الرغبة في زيادة أعداد متابعيهم، وذلك من خلال نشر وإطلاق معلومات ليس لها أي أساس من الصحة تتعلق بنسبة حركة النقل والتخصصات المنقولة، وقد أكدت الإدارة على أنه في حال توفر مثل هذه المعلومات، فسوف يتم نشرها عبر الحسابات الرسمية للإدارة، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر لمتابعينا رابط دخول نظام نور بالهوية الوطنية فقط، بالإضافة إلى رابط نظام نور 1440 المركزي.

نتائج النقل الخارجي 1440

أصدرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تعميماً خاصاً بمواعيد وإجراءات حركة النقل (الداخلي/ الخارجي) للعام الجاري، وذلك من خلال اهتمام الوزارة بكافة المعلمين والمعلمات شاغلي الوظائف التعليمية، والعمل على تهيئة المناخ المناسب لهم بما يعود بنتائجه الإيجابية على العملية التعليمية بالمملكة، بالإضافة إلى العمل على تطوير الآليات والضوابط ومفاضلتها لجميع طالبي النقل الخارجي بما يتوافق ورؤية 2030 الحكيمة للمملكة، إلى جانب تسديد احتياجات الوزارة من المعلمين والمعلمات شاغلي الوظائف التعليمية، ومن خلال موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط، يتم الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي 1440 للمعلمين.

وتتمثل حالات طلب النقل في نوعين من الطلبات وهما (طلب نقل خارجي غير مشروطاً بلم الشمل، طلب نقل خارجي مشروطاً بلم الشمل)، ويتم لم شمل كلاً من المعلم أو المعلمة (الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأخ، الأخت) بتحقيق الرغبة بالنقل المشروط بلم الشمل إلى القطاع الذي لا يسبقهم عليه أحد، ويتم ذلك حسب الاحتياج والقانون الخاص بالحركة والمُفاضلة، ويجب العلم بأنه في حال لم يتم استكمال كافة الخطوات الخاصة بالنقل المشروط بلم الشمل، فسوف يتم إلغاء طلب لم الشمل الخاص بالمتقدم أو المتقدمة، ومن ثم بقاء المعلم أو المعلمة في حركة النقل الخارجي على الرغبات المُدخلة في نظام نور للمعلمين 1440.

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وكانت قد أكدت الإدارة العامة لشؤون المعلمين على كافة المتقدمين لحركة النقل الخارجي لهذا العام بضرورة طباعة استمارة النقل وتصديقها، وتتضح أهمية الطباعة والتصديق في الحاجة إليها في حال تقديم تظلماً إلكترونياً على حركة النقل الخارجي، ويتم الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي 1440 من خلال دخول نظام نور المركزي برقم الهوية أو باسم المستخدم باتباع الروابط التالية: