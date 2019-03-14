تراند اليوم : مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس الحلقة 139 كاملة مترجمة للعربية

شيعت قبيلة الكايي في احداث مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس الحلقة 139 سليمان ابن سالجان إلى مثواه الأخير بعدما قتل على يد الباستي، فيما توعد أرطغرل بالانتقام بدماء إبن أخيه وقتل الباستي.

بدوره وقع مارغان في أسر الباستي الذي قام بتسليمه إلى ألينجاك ليثم تعذيبه وقتله فيمابعد.

وتدور معظم أحداث مسلسل قيامة ارطغول ما بين ولايتي حلب وأنطاكية في القرن الثالث عشر، وتميز هذا الزمن بالعديد من الصراعات والنزاعات حيث كان المغول والرومان يقاتلون على هذه المنطقة، وقد عانى المسلمون من الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر بسبب ضعف الخلافة العباسية ، كان العالم في انتظار الزعيم البطل الذي يستطيع أن يتحدى كل الظروف.

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الحلقة كاملة ومترجمة هنا



قيامة أرطغرل

هو مسلسل يحمل صبغة تاريخية، ويتحدث فيه الممثلون باللغة التركية التي دُبلجت إلى العربية لاحقا ليتم عرضه على القنوات العربية.

قام الكاتب محمد بورداج بكتابة الحوار والسيناريو.

لفتت موسيقى المسلسل أنظار كثيرين إذ أنها أتت لتناسب الجو والديكور والفترة الزمنية التي تدور أحداث القصة حولها ويعود الفضل في ذلك إلى زينب الآسيا.

تم انتاج المسلسل في مؤسسة تيكيدين، وباشراف مدير الإنتاج فيها ميتين جوناي والمنتج المنفذ محمد بوزداج.

قام المخرج الشتب متين قوناي بإخراج هذا العمل إلى التلفزيون.

أحداث مسلسل قيامة أرطغرل

عُرض المسلسل على قناة تي آر تي الأولى في العاشر من ديسمبر عام 2014 للمرة الأولى.

يبلغ عدد حلقاته واحد وسبعون حلقة.

تستمر الحلقة الواحدة لمدة مئة وعشرين دقيقة.

قصة قيامة أرطغرل

تدور الأحداث بين ولايتي أنطاكيا وحلب في القرن 13، في فترة شهدت فيها المنطقة الكثير من الصراعات وأقبلت قبائل التركمان إلى المنطقة بسبب تتبع المغول لهم والحروب بين الطرفين.

كان المسلمون يعانون من كثير من المشاكل في تلك الفترة بسبب ضعف الخلافة العباسية وحينها ظهر أرطغرل كبطل لهم وهو ابن سليمان شاه ووالد عثمان الأول الذي سُميت الدولة العثمانية على اسمه لاحقاً.

بعد فترة طويلة من البحث عن أماكن تستقر به الدولة وتترعرع وتبدأ بالتمدد والإنتاج أقام أرطغرل دولته في تلك المنطقة وبدا بتأسيسها.

تعاني القبيلة من الكثير من الصعوبات الطبيعية والسياسية وتتعرض للمكائد ووجود الجواسيس والخونة، وتتعامل معها بطريقة تراها مناسبة على مدى حلقات المسلسل.

الممثلون والممثلات في قيامة أرطغرل

إنجين ألتان دوزياتان بدور البطولة أرطغرل.

عثمان سويكوت بدور محي الدين بن عربي.

باريش باغجي بدور نويان.

سيردار دينيز بدور تيتوس.

جنكيز جوشكون بدور تورغوت ألب.

سردار غوكهان بدور سليمان شاه.

جافيت شاتين بدور دوغان ألب.

إسراء بيلجيتش بدور حليمة خاتون.

نور الدين سونماز بدور بامسي ألب.

الحلقة كاملة ومترجمة هنا

