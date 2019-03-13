شاهد: مسلسل ابو العروسة الحلقة 111 حكاية أكرم ومريم

أعلنت الفنانة أماني كمال أنها على وشك الانتهاء من تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" المعروض حالياً على فضائية "dmc"، وذلك بعد عام على عرض الجزء الأول.

وقالت "أماني": "باقى لي أسبوع واحد من تصوير مشاهدي بالكامل"، كما أعربت عن سعادتها بنجاح العمل في جزئه الثاني، وعن تفاعل الجمهور مع شخصية "شيري" التي تلعب دورها في المسلسل.

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يذكر أن الحلقة الماضية من المسلسل المصري، شهدت أغنية للمطرب الشعبى طارق عبد الحليم، وتفاعل الجمهور في الوطن العربي مع هذه الأغنية، وحازت على مشاهدات عالية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

مسلسل أبوالعروسة من بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ورانيا فريد شوقي، وكارولين عزمي، وميدو عادل، ومن تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، وكوكبة أخرى من النجوم والفنيين.

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