مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 139 - تردد القنوات الناقلة

ساهمت المسلسلات التركية، وفي مقدمتها قيامة أرطغرل بأجزائه الخمسة، في زيادة الصادرات الثقافية للعالم العربي، وخاصة دول الخليج، وغيرها من الدول العربية التي باتت تقتدي بهذا القائد الاسلامي العظيم.

ويعتبر القائد أرطغرل من ضمن القادة العظماء في التاريخ الاسلامي، خاصة بعد مساعدته للسلطان السلجوقي علاء الدين كيكوباد في حربه ضد المغول، لذا حاولت الدراما التركية من تجسيد هذه الشخصية التاريخية من خلال مسلسل قيامة اطغرل.

تجدر الاشارة إلى أنه لا صحة لما تناقلته بعض المواقع عن خبر تأجيل الحلقة 139 من مسلسل أرطغرل وحتى الآن سوف تذاع الحلقة في موعدها الرسمي من كل أسبوع يوم الأربعاء في الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت الرسمي لمدينة القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت السعودية على القناة الحصرية للمسلسل TRT 1.

وتعرض العديد من القنوات العربية هذا المسلسل الشهير فور عرضه على القناة التركية، ومن أبرز هذه القنوات فضائية دعوة، قناة اليرموك، فور شباب، وقناة القدس الفضائية.

تردد جميع القنوات الناقلة مرفق في هذه الصفحة بشكل تفصيلي، بحيث ندعم جميع القنوات وجميع الأقمار الصناعية العاملة في الوطن العربي.