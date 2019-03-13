السعودية: نتائج اختبار القدرات وفق مقياس موهبة 1440

أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للقياس في السعودية إبراهيم الرشيد، أن إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الثانية سيكون يوم الاثنين المقبل.

نتائج اختبار القدرات

وأكد الرشيد أن المركز يعمل وفق الخطة الخاصة بمواعيد إعلان نتائج الاختبارات التي يقدمها لجميع المستفيدين والمستفيدات، لافتا إلى أن نتائج الاختبار ستكون متاحة عبر ملف المستفيد الإلكتروني.

وأضاف أن تصحيح أوراق الإجابات يكون إلكترونياً من خلال استخدام المركز أحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة الدقيقة عالية السرعة، عبر ماسحات ضوئية متقدمة مخصصة لقراءة أوراق الإجابة دون تدخل عنصر بشري في عملية التصحيح، مما يعطي مصداقية كبيرة لعملية التصحيح ونتائج المختبرين.

وأوضح أن المركز يقدّم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات، ويجيب عن الاستفسارات من خلال مراكز الاتصال المتاحة.