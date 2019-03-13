شاهد: منّة شلبي تكشف سبب رفضها الزواج

كشفت الفنانة المصرية منّة شلبي عن السبب الذي يدفعها لعدم دخولها لعش الزوجية حتى الآن، وذلك على الرغم من انقضاء 36 عاماً من عمرها.

وقالت شلبي في لقاء معها على شاشة "دي إم سي" أجرته الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة": إنها رافضة مبدأ الزواج، ولكن شايفة إن ربنا كتبلي أكون جيدة في مسيرتي الفنية وليس في الزواج حالياً.

وتابعت: "مفيش بنت في مصر محدش سألها هتتجوزي إمتى، ولازم تتجوزي بسرعة علشان تخلفي بسرعة"، بحسب موقع "سبوتنيك".

يُشار إلى أن "شلبي" نفت اعتقادها في وجود مسمى فارس أو فتى الأحلام، الذي كانت تعتقد في وجوده حتى أربع سنوات مضت، وقالت:" إن المهم هو الاحترام والتقدير والحنان، والأهم الأصل والطيبة".