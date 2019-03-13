السعودية تحجب مكالمات "واتساب" مجددًا

توقفت خدمة المكالمات الصوتية والمرئية في تطبيق "واتساب" مجدداً في السعودية، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن عملت بشكلٍ مفاجئ واستمرت لساعات قبل أن تتوقف مرة أخرى.

وأكد الخبير في التطبيقات عبدالله السبيعي، أنه تم حجب مكالمات الفيديو والاتصال لواتساب، وسبب عمله اليوم هو تغيّر (الآي بي) مثلما توقعنا، بحسب موقع "سبوتنيك".

وأكدت وزارة الاتصالات، سابقاً رُفِع الحجب عن التطبيقات التي تعمل لديها خاصية الاتصال المرئي والصوتي، مشددة في الوقت ذاته أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة ستشرف على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل مع شركات الاتصالات لإتاحة ورفع الحجب عما يتوافق مع المتطلبات.

وكان عدد من مستخدمي تطبيق "واتساب" بالسعودية، قد تمكنوا صباح اليوم من إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر التطبيق، وأكد عدد كبير منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجربتهم للخدمة، فيما اشتكى عدد آخر من عدم عمل الخدمة لديهم حتى الآن.