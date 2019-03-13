شاهد: منة شلبي تكشف سبب عدم زواجها

أكدت الفنانة المصرية منة شلبي، أنها لم ترفض مبدأ الزواج، لكنها آثرت في الوقت الحالي على إكمال مسيرتها الفنية بعيدًا عن ذلك، رغم بلوغها "36" عامًا.

وذكرت شلبي خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على شاشة "dmc" المصرية، "أنا مش رافضة مبدأ الزواج ولكن شايفة إن ربنا كاتبلي أكون جيدة في مسيرتي الفنية وليس في الزواج حاليا". "بحسب سبوتنك"

ونفت اعتقادها في وجود مسمى فارس أو فتى الأحلام، الذي كانت تعتقد في وجوده حتى أربع سنوات مضت، موضحة أن: "المهم هو الاحترام والتقدير والحنان، والأهم الأصل والطيبة".

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وأشارت إلى أنه: "مفيش بنت في مصر محدش سألها هتتجوزي امتي، ولازم تتجوزي بسرعة علشان تخلفي بسرعة".

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