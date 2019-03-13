زوجة ارهابي متشدد تفجر نفسها مع ابنها امام الشرطة

أفادت السلطات الاندونيسية، ان زوجة ارهابي متشدد فجرت نفسها مع ابنها بعد أن حاصرت قوات الشرطة ومكافحة الإرهاب المنزل والتفاوض معها لساعات منذ صباح اليوم الأربعاء.

وحاصرت الشرطة وخبراء المتفجرات المنزل في سيبولجا في إقليم سومطرة الشمالية بعد إلقاء القبض على الزوج أمس الثلاثاء بسبب الاشتباه في صلاته بخطط للهجوم على مقر للشرطة المحلية. وبقيت الزوجة والطفل في المنزل.

وقال ديدي براسيتيو المتحدث باسم الشرطة الوطنية "الشرطة ورجال الدين وأقارب المشتبه به كانوا يتفاوضون مع المشتبه بهما وطلبوا منهما الاستسلام لكنهما ظلا بالداخل"، بحسب سكاي نيوز.

وخلال المواجهة التي استمرت 12 ساعة تقريبا تردد أن الزوجة ألقت عبوة ناسفة على قوات الأمن فأصابت ضابط شرطة ومدنيا.

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وذكر براسيتيو: "الساعة 1.25 صباحا فجرت زوجة الإرهابي وابنها نفسيهما داخل المنزل"، مضيفا أن قوة الانفجار تسببت في تطاير الحطام إلى مبنى مجاور.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة عثرت على نحو 30 كيلوغراما من المتفجرات في الموقع، دون أن توضح التقارير عمر الابن.

وبذلت إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لاحتواء عودة التشدد الذي استلهم جزئيا نهج تنظيم داعش .

وتعتقد السلطات أن الزوج ينتمي لجماعة أنصار الدولة وهي أكبر جماعة على صلة بتنظيم داعش في البلاد.