تراند اليوم : فحص كوبونات الوكالة الأونروا.. موقع فحص كابونة الوكالة 2019

غزة - الخليج 365

زوارنا الكرام تقدم لكم صحيفة الخليج 365 الإلكثرونية رابط فحص كابونات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا، للعام 2019 والتي دعت الوكالة جميع المستفيدين من كابونات الوكالة بضرورة فحص كوبونات الوكالة من خلال الموقع المرفق، لمعرفة أيام تسليم دورة المساعدات الغذائية، وأضافت أن الفحص من خلال رقم تسجيل العائلة الجديد.

وتمول الأونروا من تبرعات طوعية من الدول المانحة، وأكبر المانحين للأونروا هي الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والسويد ودول أخرى مثل دول الخليج العربية والدول الإسكندنافية واليابان وكندا

وأسست الأمم المتحدة منظمة تسمى “هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين” في نوفمبر 1948 لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى. وفي 8 ديسمبر 1949 وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. ومقرها الرئيسي في فيينا وعمان.

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و تقدم وكالة الغوث مساعدات غذائية لحوالي 1.3 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليون يتلقون مساعدات منتظمة، والذين يدخلون في دائرة الفقر المدقع”.

رابط الفحص هناااا

ملاحظة/ الفحص من خلال رقم تسجيل العائلة الجديد

سوف يحولك لموقع الوكالة ، ويوجد مستطيل أبيض وسط الصفحة تقوم بوضع رقم كرت المؤن مع الشرطة الموجودة بالرقم، وسوف يطلع لك موعد الكابونة و أي ملاحظات آخرى على صاحب الكرت.