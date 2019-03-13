تراند اليوم : PDF - نتائج السجون 1440 القبول في العسكرية

متابعات / الخليج 365/ أعلنت المديرية العامة للسجون نتائج السجون 1440 ، لجميع المتقدمين لاختبارات التوظيف في الوظائف العسكرية في المملكة العربية السعودية ادارة السجون عبر الموقع الالكتروني .

فقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية بالمديرية العامة للسجون (جندي أول رجال، جندي رجال، جندي نساء)، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة وموقع (أي وظيفة) عبر الخبر رقم (51120)، وعلى جميع المقبولين والمقبولات التقيد بالموعد والمكان المحدد للمراجعة وإحضار المستندات المطلوبة لكل وظيفة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المستندات المطلوبة لوظيفة ( جندي أول رجال، جندي رجال):

1- إحضار نموذج القبول مطبوعا من الموقع موضحاً به رقم الطلب.

2- إحضار ملف تقديم.

3- إحضار قلم أزرق جاف.

4- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورة واضحة منها .

5- إحضار (6) صور حديثة (مقاس 4X6) مكشوف الرأس على أن تكون خلفية الصورة بيضاء (يكتب عليها الاسم من الخلف) .

6- إحضار أصل شهادة البكالوريوس والكلية التقنية وشهادات الدبلوم وشهادة الثانوية العامة مع صور مصدقة منها.

7- إحضار أصل الشهادات الإضافية (الحاسب الآلي أو اللغة) مع صورة مصدقة منها في حال تقديمها عبر بوابة أبشر توظيف..

8- إحضار أصل الشهادات الفنية وصور طبق الأصل

9- عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أثناء مراجعة اللجنة.

10- إحضار شهادة المعادلة للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.

11- الحضور بالزي الرياضي لموقع المقابلة.

المستندات المطلوبة لوظيفة (جندي نساء):

1- إحضار نموذج القبول مطبوعا من الموقع موضحاً به رقم الطلب.

2- إحضار قلم ازرق جاف.

3- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورة واضحة منها.

4- صورة من إشعار درجة القدرات أو التحصيل العلمي الصادر من مركز القياس والتقويم إن وجد، مع الأصل للمطابقة.

5- صورة مصدقة من الشهادات الإضافية التي تم تقديمها في نموذج طلب التوظيف.

لمشاهدة النتائج:

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