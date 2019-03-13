تراند اليوم : نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2019 رابط نتيجة مسابقة التربية والتعليم "العقود المؤقتة"...

متابعات / الخليج 365/ ساعات قليلة تفصلنا عن لحظة الكشف الرسمي عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية للعقود المؤقتة للعام 2019 ، والتي يترقب لها آلاف المتقدمين لمسابقة وزارة التربية والتعليم في مصر للعام 2019 .

فقد أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن الوزارة لم تعلن أى نتائج متعلقة بالذين أدوا اختبارات العقود المؤقتة فى مسابقة المعلمين حتى الآن، منوهاً إلى أن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2019 ستظهر بالرقم القومي خلال 48 ساعة القادمة لجميع المتقدمين لخوض اختبارات مسابقة العقود المؤقتة .

وأوضح ان نتائج الاختبارات للمتقدمين بمسابقة العقود المؤقتة لاتبشر بالخير وان معظم المتقدمين لم يجتازوا الاختبارات بنجاح وان كثير منهم لم يحصل على اكثر من 50 % من المجموع الكلى ولن يتم الاستعابة باى متقدم لم ينجح بالاختبارات التى تتعلق بالتخصصات المطلوبة واسئلة الاختبارات تم وضعها لقياس مهارات التدريس للمتقدمين .

واشار عمر الى ان كثير من المتقدمين اشتكو من الاختبارات وان هناك اسئلة فى غير التخصص وهذا غير صحيح وان هناك كثير من الخريجين الذين تقدموا لتخصصات لاعلاقة له بمؤهله وان هذة الشكون نتيجة لتقدم البعض لتخصصات غير تخصصهم مثلا خريج لغة انجليزية متقدم لوظيفة معلم فصل وبالتالى سيتم الاختبار فى تخصص معلم الفصل .

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