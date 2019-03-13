حجب مكالمات واتساب في السعودية اليوم

قالت وسائل إعلام في السعودية اليوم الاربعاء انه تم حجب مكالمات واتساب مجدداً بعد ان تم تفعيلها بشكل مفاجئ أمس الثلاثاء.

عبد الله السبيعي الخبير في تطبيقات الهواتف الذكية قال أنه تم حجب مكالمات واتساب سواء الصوتية أو المرئية (..) مبيناً ان تفعيل الخدمة جاء بعد تغير IP.

وكانت وزارة الاتصالات قد أكدت سابقاً رفع الحجب عن التطبيقات التي تعمل لديها خاصية الاتصال المرئي والصوتي مشددة في الوقت ذاته أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة ستشرف على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل مع شركات الاتصالات لإتاحة ورفع الحجب عما يتوافق مع المتطلبات.

وشمل رفع الحجب في ذلك الوقت جميع التطبيقات الأخرى المستوفية جميع المتطلبات التنظيمية، والتي كان من أبرزها خدمة "الفيس تايم" التي تقدّمها شركة أبل، إضافة إلى "السناب شات" و"السكايب" و"اللاين" و"التليجرام" و"التانقو" و"ماسنجر الفيسبوك" وتطبيقي duo وHangout من شركة جوجل، وغيرها من التطبيقات.

وكان عدد من مستخدمي تطبيق "واتس أب" بالسعودية، تمكنوا صباح اليوم من إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر التطبيق، وأكد عدد كبير منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تجربتهم للخدمة؛ فيما اشتكى عدد آخر من عدم عمل الخدمة لديهم حتى الآن.