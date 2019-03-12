لقضاء شهر عسل رومانسي ومثالي .. إليكم هذه النصائح

يحرص دائمًا العروسان على اختيار وجهة سياحية مثالية بعيدة عن بلدهم الأم لتمضية شهر العسل وقضاء أوقاتًا جميلة و حماس ية تبقى ترافقهم طيلة حياتهم، لما يصاحب هذه الأوقات الكثير من المغامرات والمرح.

وبحسب ما أورده موقع "سيّدتي"، إليكم هذه النصائح لشهر عسل رومانسي ناجج ومثالي:

-احرصا على الاسترخاء في الأيّام الأولى من شهر العسل

حتى لو كنتما ثنائياً مغامراً، يُحبّ الاستكشاف والنشاطات، امضيا الأيّام الأولى في الاسترخاء والاستجمام؛ وذلك للاستراحة بعد قضاء الأشهر السابقة على الزفاف في التعب والتوتر.

خطّطا لنشاط يوميّ من دون أن تعدّا جدولاً حافلاً

-عندما تكونان معاً في مكان استوائي، فكيف لكما أن تملّا؟ لكنّكما قد تُصابان بالملل، خصوصاً إن كنتما تكتفيان بالاسترخاء طوال اليوم على الشاطئ. يُمكن حجز كلّ النشاطات قبل يوم أو يومين مسبقاً. ننصحكما بعدم التخطيط لكلّ النشاطات قبل وقت طويل، لكي تتمكّنا من تبديل رأيكما.

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-فكّرا بالنشاطات المفضّلة لديكما خلال نهاية الأسبوع. فالذهاب إلى الشاطئ أو إلى دولة أوروبية ليسا الخيارين الوحيدين. يُمكن لمحبّي المغامرات أن يذهبوا إلى أمريكا اللاتينية، ولمحبّي تذوّق الأطعمة إلى نابا أو سونوما. غامرا، وتذكّرا أنّه شهر عسلكما، وأنّ بإمكانكما القيام بما تشاءان.

-تحذر سوزان موينيهان، خبيرة السفر، ومؤسسة Honeymoonist قائلة: "لا تقلّل من أهمية الفندق أو الغرفة لمجرد أن إقامتك قصيرة، حتى لو كانت طريقتك في الحياة العادية أن تبخل على الغرفة لصالح مشاريع أخرى. تذكّر أنك سوف تستخدم الغرفة، حتى لو للاستراحة بعد حفل الزفاف، وستودّ أن تكون مميزة. انتقي غرفة بإطلالة، حتى لا تكون مضطراً إلى مغادرتها، أو بجاكوزي، بحيث يمكنك الاسترخاء في خلوة.

-شهر عسل قصير لا يعني تكرار التجارب السابقة؛ ومجرد كونه قصيراً لا يعني أنه لا يجب أن يكون مميزاً ولا يُنسى. ارفع من مستوى رحلتك لأعلى درجة. نقترح تدليكاً للزوجين، أو حجز عشاء خاص رومانسي؛ فالتدليك مع شراب مفضّل للزوجين سيكون وقتاً للاسترخاء، مع الاستمتاع بسبا بعده، فيما سيُعتبر العشاء الرومانسي تجربة طعام خاصة على الرمال أو على شرفة خاصة، أو يمكنك أن تجرب شيئاً جديداً، مثل منطاد الهواء الساخن، فهو وسيلة رائعة للحصول على ذكريات قوية وبدء حياتك ببعض المغامرة ".

-اختيار وجهة بناء على ما هو ملائم لكما

إذا كنت تبحث عن المواقع التي يمكن الوصول إليها بسهولة، فقد تكون جهات دولية مناسبة لنهاية أسبوع. وفي منطقة البحر الكاريبي، هناك جزر البهاماس أو جزر تركس وكايكوس تبرز كخيار مقبول؛ وكلاهما يسهل السفر إليهما، حيث أجمل الشواطئ والمياه في هذا الجانب من بولينيزيا الفرنسية.