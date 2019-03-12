تراند اليوم : جريمة مروعة,, أم تقتل أبناءها والأب يوثق فعلتها لهذا السبب !

القاهرة/ الخليج 365

أفادت تقارير اعلامية محلية اليوم الثلاثاء ان رجال المباحث المصرية تمكنوا من كشف لغز جريمة مقتل ثلاثة أطفال على يد والدتهم بضغط من الأب وزوجته الثانية.

وقادت الصدفة وحدها الشرطة المصرية للكشف عن الجريمة المركبة التي وقعت أحداثها بمنطقة المرج في القاهرة منذ عامين، والتي أجبر خلالها عامل، زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، من بينهم طفل حديث الولادة بيدها، تحت التعذيب، وقام بتصوّير جريمة القتل حتى يهدد زوجته إذا ما فكرت في فضح أمره.

وأوضح موقع "مصراوي" نقلا عن صاحبة المبنى الذي وقعت فيه الجريمة، أن الأم المسكينة أخبرتها أن حماها اغتصبها وفقأ عينيها، وأن زوجها كان أجبرها مع ضرتها على قتل طفلتيها عن طريق إغراقهما في وعاء كبير من الماء إلى أن لفظتا آخر أنفاسمها الأخيرة، وأشارت إلى أنها فعلت نفس الشيء مع طفلها فور ولادته.