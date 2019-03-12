تراند اليوم : حظر فيلم خالد يوسف في عيد الفطر في مصر

حظر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، عرض فيلم "كارما"، للمخرج المصري، خالد يوسف ، قبل أيام من طرحه في السينمات المصرية في عيد الفطر.

وشارك محمد الشواف، مؤلف مسلسل "بركة" للممثل المصري، عمرو سعد، وأحد أبطال فيلم "كارما"، عبر حسابه على "فيسبوك"، القرار الصادر من جهاز الرقابة المصرية، بحظر الفيلم في السينمات.

ولم يوضح البيان أسبابا وراء منع عرض الفيلم، واكتفى بالإشارة إلى أنه خالف شروط الترخيص الممنوحة له.

ولكن ذكرت الصفحة الرسمية لفيلم "كارما" على "فيسبوك" في المقابل، صفحة أنه سيعرض في البلاد العربية بعيد الفطر، كما أنه سيعرض أمريكا وأوروبا وكندا في شهر يوليو/تموز المقبل".

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يذكر أن فيلم "كارما" يعود به للإخراج السينمائي من جديد، بعد أن غاب عنه، بسبب انشغاله بالسياسة، وبمنصبه كعضو في البرلمان المصري، عن دائرة كفر شكر، والذي أكد في أكتوبر/تشرين الأول، أنه لن يرشح نفسه له من جديد.

وكان آخر أفلام المخرج خالد يوسف، "كف القمر"، من إنتاج عام 2011، والذي يشارك في بطولته خالد صالح وحسن الرداد ووفاء عامر وحورية فرغلي وهيثم أحمد زكي وصبري فواز وجومانا مراد.

وفيلم "كارما"، يشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين، مثل عمرو سعد وغادة عبد الرازق وزينة وماجد المصري وخالد الصاوي ومن إنتاج شركة مصر العربية للسينما.