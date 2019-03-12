تراند اليوم : عمرو سعد يكشف مفاجأة حول فيلمه "كارما" الممنوع من العرض

تحدث الفنان عمرو سعد بطل فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف في فيديو مسجل، موجها حديثه إلى جمهوره حول ما أثير مؤخرا من سحب الرقابة المصرية لترخيص الفيلم الجديد.

وأكد عمرو سعد أن الفيلم تم سحب ترخيصه فعلا كما علم الجمهور منذ صباح اليوم الاثنين، لكنه أكد عرض الفيلم في موعده.

وأشار عمرو سعد إلى أن مصر دولة كبيرة ولا يمكنها أن تسمح بمنع الفيلم من العرض.

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وكشف سعد عن كواليس تخص فيلمه الأخير "مولانا"، وقال إن مصر دافعت عن الفيلم ولم تمنع كلمة واحده منه.

وطالب عمرو سعد الجمهور بالذهاب إلى دور العرض، "أشوفكم داخل دور العرض".

وسحبت الرقابة المصرية ترخيص فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف قبل عرضه بيومين، حيث كان من المقرر إقامة عرضه الخاص غدا الثلاثاء.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم الفن في مصر منهم غادة عبد الرازق، ووفاء عامر.