تراند اليوم : القبض على برلماني مصري بتهمة حيازة أقراص "زانكس"

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي، القبض على النائب البرلماني المصري خالد يوسف ، لحيازته 100 قرص من عقار "الزانكس"، وذلك قبل سفره إلى باريس.

صرحت مصادر بمطار القاهرة صباح اليوم، لصحف مصرية، بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران 799، والمتجهة إلى باريس، ظهر لجهاز فحص الحقائب بالأشعة، وجود أجسام معتمة بداخل حقيبة النائب البرلمانى، وبفتحها تبين وجود 100 قرص من مخدر الزانكس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكد "يوسف" أنه كان يحمل عبوة من دواء الـ "الزانكس"، وهو دواء مهدئ لزوجته، مشيرًا إلى أنه أحضر الروشته الخاصة بالطبيب المعالج لها، وانتهى الموضوع، ولم يتمكن من السفر لتأخره على موعد الطائرة، حيث كان في طريقه لزوجته المريضة التي تعالج هناك.