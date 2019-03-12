سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 - البطاقات الرابحة

أعلنت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في سوريا نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي، في أعقاب اجراء القرعة العلنية للسحب عبر قنوات التلفزيون السوري، وذلك لجميع حاملي البطاقات المشتركة في يانصيب معرض دمشق الدولي السحب الأخير .

وتبث قرعة يانصيب معرض دمشق الدوليعلى عدة قنوات وورسائل اعلام سورية أبرزها قناة سوريا درما ، من خلال عرض فعالية تدوير عدة دواليب، ومن ثم استخراج الارقام البطاقات الرابحة لجميع المشتركين في يانصيب معرض دمشق الدولي.

ويعتبر معرض دمشق الدولي من أقدم المعارض العربية في دمشق سنويا منذ عام 1954م، ويعد أكبرها في الشرق الأوسط، حيث تشارك في دوراته عشرات الدول من مختلف القارات عربيًا وأوروبيًا.

ويصدر يانصيب معرض دمشق الدولي منذ خمسينات القرن الماضي وبشكل دوري طوال العام، بحيث يتم اجراء السحب في كل يوم خميس على جوائز تصل قيمتها إلى ملايين الليرات السورية.