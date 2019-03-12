جدول إمتحانات الثانوية العامة 2019 النهائي للقسم العلمي والأدبي معتمدًا من وزارة التربية والتعليم 

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى 2018/2019 النهائي ،المعتمد من وزير التربية والتعليم رسمياً من الدكتور طارق شوقي،وذلك يترقبون الطلاب والطالبات الثانوية العامة جدول الامتحانات بفارغ الصبر للاستعداد لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2019 ،وقرر وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق شوف بأخذ جميع الإجراءات اللازمة والتعليمات للاستعداد لاستقبال الامتحانات الثانوية العامة وايضا اعداد لجان الإمتحانات وأسماء المراقبين والمشرفين اللجان،ومن خلال مقالنا ننشر لكم من موقع نجوم مصرية جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي 2019 للقسم الأدبى والعلمى.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

لقد قام وزارة التربية والتعليم باعتمداً جدول الامتحانات لهذا العام 8 يونيو 2019 وتنتهي الامتحانات يوم 3\7\ 2019 لجميع الشعب فى القسم الأدبى والعلمي،وحيث قامت الوزارة بتوفير وقت كافي للطلاب بين الامتحانات على أن يكون أربعة أيام لمواد بين الفيزياء والتاريخ ،وايضا ثلاثة أيام بين الكيمياء والجغرافيا حسب رغبة الطلاب لجميع الشعب الأدبي والعلمي لوجود فاصل بين الامتحان والثاني فترة أيام فواصل ،واليكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم والموقع الرسمي بالوزارة .

ولقد صرحت وزارة التربية والتعليم بمشاركة الطلاب والطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور ايضا بنشر لكم جدول مقترح لابداء الرأي على الجدول وتلقي المقترحات على الجدول حتي يوم 27 فبراير لاعتماده رسمياً من الوزاره لجدول النهائي

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جدول الثانوية العامة المقترح من الوزارة 2019

ولقد تم لكم استعراض جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 الذي ينتظرون الطلاب بشعب القسم العلمي والأدبي