'زملاء العمل' .. شعور الكراهية بينهم وكيفية التخلّص منه

يقضي كثيرٌ من الناس معظم وقتهم في أماكن العمل، الأمر الذي يجعل زملاء الوظيفة الواحدة أسرة ثانية للفرد، وهذا ما لا يحبّذه الخبراء دوماً.

وعادة ما يضم مكان العمل شخصاً أو شخصين يسبّبان شعوراً غيرَ مريح لأكثر الموظفين، حيث أشارت الخبيرة النفسية الأمريكية، ماريا بارتا، من نيويورك، إلى أن جوهر الأمر هو أن هؤلاء الأشخاص المزعجين غالباً ما يذكّروننا بـ "رب" الأسرة الذي يعلّمنا كيف نتصرف في الحياة، وبـ "الأخت" التي تثير غضبنا بتصرفاتها وتلميحاتها المزعجة.

وأكدت الطبيبة النفسية أن المشكلات العائلية التي لم يتم حلُّها تؤثر علينا طوال حياتنا، لكن الاعتراف بهذا الأمر يساعدنا على حل المشاكل الاجتماعية، ويجب أن يؤخذ كل شخص يسبب لنا الإزعاج على حدة ونحلل لماذا يسبب وجوده لنا الإزعاج وبمن يذكرنا، بحسب موقع "روسيا اليوم".

ويُشار إلى أنه بعد القيام بكل هذه التحليلات سيصبح سهلاً التحكّم بالسلوك والابتعاد عن تشبيه زملاء العمل بمَن يذكّرنا بالمشاعر السلبية، كما لا ينبغي أن نسمح للأفكار المسبقة بالسيطرة على علاقاتنا مع الزملاء.