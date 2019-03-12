الطريقة الصحيحة لتناول فاكهة الأناناس .. بخلاف ما يعتقد الكثيرون

اتّضح أن الأغلب يتناولون فاكهة "الأناناس" بشكلٍ خاطئ بعدما انتشر فيديو نشره مُحبٌّ لهذه الفاكهة الاستوائية، حيث يبيّن فيه الطريقة الصحيحة لتناول الأناناس.

وحقّق الفيديو انتشاراً كبيراً، ويشرح فيه ناشره كيفية "تقطيع" الأناناس بدون سكين، وتناوله بطريقة لم يعتد عليها أحد من قبل، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وأدرك الكثيرون أن السكين تلزم مرة واحدة لقطع "رأس" الفاكهة فقط، ومن ثَمَّ يمكن تفكيكها بأصابع اليد والتمتع بطعمها قطعة قطعة.

وأخذ روّاد الإنترنت يكتبون تعليقاتهم التي أوضحوا فيها أن الأناناس ليس ثمرة واحدة، بل ثمرة مركبة يمكن تناولها على مراحل بتقشيرها يدوياً على مراحل، حيث رأوا أنهم كانوا يأكلون الأناناس بطريقة خاطئة طوال حياتهم.