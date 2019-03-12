الفنانة هند صبري تفقد جزء من عائلتها بعد تحطم الطائرة الأثيبوبية

قدمت الفنانة التونسية هند صبري التعازي لـ 7 من أفراد طاقمها العاملين في منظمة الأغذية العالمية بالأمم المتحدة، بعد تحطم الطائرة الأثيوبية بوينع 737 ماكس والتي أودت بحياة 157 شخصاُ.

وأوضحت هند عبر تغريدات على صفحتها في موقع "تويتر" أن الضحايا ليسوا من أسرتها، ولكن من عائلتها بمنظمة الأغذية العالمية بالأمم المتحدة المعروفة اختصارا بالـ WFP.

وقالت النجمة التونسية: "اليوم أحزن مع عائلة الأمم المتحدة UN لخسارة 19 شخصا من العاملين في المجال الإنساني، بينهم 7 أفراد من عائلتي الخاصة بـ WFP بعد تحطم الطائرة الإثيوبية المأسوي الذي وقع أمس".

وتابعت: "هذا حادث مأسوي، ولا يسع المرء إلا أن ينعى تلك الحيوات العزيزة التي كانت بعيدة عن ديارها، في محاولة لجعل العالم مكانا أفضل. أتمنى الصبر والقوة لعائلاتكم ومجتمعاتكم في هذه اللحظة الصعبة للغاية".

Advertisements

وكان من بين الضحايا 19 موظفاً في 5 مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، هي: منظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي للاتصالات، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتشغل هند صبري رسمياً موقع سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة، منذ عام 2010، وتتركز مهمتها في مكافحة الجوع بمنطقة الشرق الأوسط.

وتحطمت الطائرة الإثيوبية من طراز بوينغ 737-8MAX التي كانت تنفذ الرحلة رقم "ET- AVJ" قرب مدينة دبرزيت وسط إثيوبيا، بحسب "روسيا اليوم".