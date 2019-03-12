تراند اليوم : شاهده كاملاً فيديو عنتيل قرية كفر حجازي 12-3-2019 فيديو اسماعيل عنتيل المحلة المسربة || عنتيل المحلة...

متابعات / الخليج 365/ أشعلنت فيديوهات الجنسية المسربة لعنتيل المحلة الجديد مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية وخصوصاً قرية كفر حجازي ، التي تعرضت لصدمة كبيرة لوجود عنتيل فيها يدعى "اسماعيل . ا " صاحب محل توك توك يقوم بتصيد النساء وتصويرهم داخل الشقق وهم عراة وفي أوضاع جنسية مخلة بالآداب .

وحول تفاصيل هذه الفيديوهات أكد مصدر محلي أنه جرى رهان بين صاحب محل توك توك وصديقة حول تصوير فتيات عرى وفي او ضاع جنسية ، الأمر الذي دفع صاحب محل التوك توك لاستئجار شقة والقيام بتصوير عدد من الفتيات في أوضاع جنسية ، ومن ثم القيام بنقل هذه الفيديوهات على جهاز حاسوب خاص بصاحب محل توك توك.

الفيديوهات تم تسريبها بعدما تعرض حاسوب صاحب محل توك توك لسرقة من قبل عامله ، وقيام العامل بمساومة صاحب محل التوك توك ودفعه غرامة مقابل هذه الفيديوهات الجنسية ، وطلب مبلغ 50 ألف جنية، واستعان العنتيل بأحد أصدقائه واستدرج العامل وحذف الفيديوهات تحت تهديد السلاح مضيفا أنه بعد فترة نشبت مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص يدعي “الدوكش” وقام بسرقه جهاز الكمبيوتر الخاص به وحذف فيديوهات أحد أقاربه وقام بتحميل الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي.

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تسريب هذه الفيدوهات أدى لتصاعد الأحداث وقام صاحب المنزل الذي يقيم به “العنتيل” بطرده هو وأسرته، وهرب الأخير من القرية، خوفا من فتك الأهالي به وبدوره أكد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، أن المديرية أو مركز شرطة لم يتلقوا أى بلاغات أو شكاوى ضد صاحب الفيديوهات الجنسية.وشدد حسونة في بيان له، تعليقًا على الواقعة، على الأهالى المتضررين التوجه لتقديم بلاغات ضده حال رغبتهم فى ذلك، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

يذكر أن المحلة شهدت في وقت سابق عنتيل آخر تم القبض عليه ، حيث كان يقوم بتصوير عدد من الفديوهات الاباحية لنساء وفتيات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي .