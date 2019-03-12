تراند اليوم : نتائج القدرات 1440 بالسجل المدني (( نتائج Qiyas ))

متابعات / الخليج 365/ أعلنت مركز القياس والتقويم المخص لعرض نتائج القدرات ، أن نتائج القدرات الفترة الثانية سيتم الاعلان عنها رسميا في تاريخ 6/11 من العام 1440-2019 لجميع المتقدمين لاختبارات القدرات القياس في المملكة العربية السعودية .

فقد أعلن المركز الوطني للقياس أن نتائج اختبار القدرات والتحصيلي لعدد من الطلاب، سيتم اصدرها عبر الموقع الالكتروني عبر الانترنت من خلال توفير طريقة الاستعلام عن النتائج بسهولة تامة.



ففي رمضان الماضي، تغيَّرت طريقة الحصول على نتائج الاختبارات، فبعد أن كان هناك رابطٌ، يُظهر لك النتيجة بإدخال رقم الهوية، يمكنك الآن الاطلاع على نتائجك في "قياس" بالدخول إلى ملفك، واختيار النتائج، وتحديد نوع الاختبار، ثم الضغط على بحث، وذلك عبر الرابط التالي .



استخراج نتائج قياس القدرات 1440 بالسجل المدني :-

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وكان المركز الوطني للقياس قد ألغى صفحة البحث عن نتائج الاختبارات برقم الهوية فقط، كما كان عليه الحال في السابق، حفاظاً على الخصوصية، وبدلاً من ذلك، يمكنك الاستعلام عن نتائج الاختبارات التي أجريتها في المركز بالدخول إلى ملف حسابك الشخصي في موقع المركز، أو الاتصال بالهاتف الموحد 920033555، كما يمكن إرسال نتيجة الاختبار برسالة إلى جوالك.

يتم الحصول على قياس النتائج برقم الهوية الوطنية أو السجل المدني ، بعد أن يتم التسجيل في الاختبار المحدد الذي يرغب المستفيد في أدائه ومن ثم ثم تأدية الاختبار بالمركز الوطني للقياس طبقاً للمواعيد المقررة للتسجيل والاختبار.

حيث يتيح الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز إمكانية الاستعلام عن نتائج Qiyas برقم الهوية أو السجل المدني عبر الرابط التالي .