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تراند اليوم : {qiyas} نتائج القدرات 1440 بالسجل المدني ورقم الهوية

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متابعات / الخليج 365/ أصدر مركز القياس والتقويم رابط مباشر للاستعلام عن نتائج قياس القدرات الفترة الثانية الامتحان التحريري والحاسوبي لجميع الذين تقدموا لخو اختبار قياس القدرات العامة للعام 2019 .

خطوات استخراج نتائج القدرات 1440 السجل المدني :-

الدخول الى الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز قياس للاستعلام عن نتائج Qiyas برقم الهوية أو السجل المدني عبر الرابط التالي .

 واختيار (النتائج)، وتحديد نوع الاختبار، ثم الضغط على زر (بحث).

أو الاتصال بالهاتف الموحد 920033555، كما يمكن إرسال نتيجة الاختبار برسالة إلى جوالك. 

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