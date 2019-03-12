تراند اليوم : {qiyas} نتائج القدرات 1440 بالسجل المدني ورقم الهوية

متابعات / الخليج 365/ أصدر مركز القياس والتقويم رابط مباشر للاستعلام عن نتائج قياس القدرات الفترة الثانية الامتحان التحريري والحاسوبي لجميع الذين تقدموا لخو اختبار قياس القدرات العامة للعام 2019 .

خطوات استخراج نتائج القدرات 1440 السجل المدني :-

الدخول الى الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز قياس للاستعلام عن نتائج Qiyas برقم الهوية أو السجل المدني عبر الرابط التالي .

واختيار (النتائج)، وتحديد نوع الاختبار، ثم الضغط على زر (بحث).

أو الاتصال بالهاتف الموحد 920033555، كما يمكن إرسال نتيجة الاختبار برسالة إلى جوالك.