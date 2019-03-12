تراند اليوم : اسماء ضحايا الطائرة الاثيوبية وجنسياتهم (كاملة)

متابعات / الخليج 365/ خلف تحطم الطائرة الايوبية المنكوبة 157 ضحية ، من بنهم 6 مصريين كانوا على متنها ، فقد نشرت وزارة الخارجية المصرية أسماء ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة وهو كالتالي :-

1-السيدة/ دعاء عاطف عبد السلام عبد السلام.

2-السيدة/ سوزان محمد أبو الفرج.

3-السيد/ ناصر فتحي العزب دوبان.

4-السيد/ أشرف محمد عبد الحليم التركي.

5-السيد/ عبد الحميد فراج محمد مجلي.

6-السيدة/ عصمت عبد الستار طه عرنسه.

وقالت الخارجية المصرية، إن الخطوط الجوية الإثيوبية ستتكفل بنقل جثامين الضحايا إلى القاهرة، وستقوم سفارة جمهورية مصر العربية في أديس أبابا بالعمل على استصدار شهادات الوفاة لهم بالتنسيق مع الجهات الإثيوبية المعنية .

ضحايا الطائرة الاثيوبية المنكوبة :-

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أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الاثنين وجود ثلاثة علماء مصريين ضمن ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة، وهم من بين ستة مصريين لقوا حتفهم في الحادث، كما ذكرت وسائل إعلام مغربية أن من بين الضحايا عالما مغربيا متخصصا في الفيزياء النووية.

ونقل بيان مجلس الوزراء عن وزارة الزراعة "نبأ استشهاد ثلاثة من علماء الوزارة في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة"، وأشارت إلى أن العلماء هم أشرف تركي رئيس التصنيف بمعهد وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، ودعاء عاطف عبد السلام وعبد الحميد فراج مجلي نوفل الباحثين بمركز بحوث الصحراء.

وأوضحت الوزارة أنهم كانوا متوجهين في مهمة علمية عن التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني والنباتي في العاصمة الكينية نيروبي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الخارجية المصرية أسماء الضحايا المصريين، مشيرة إلى أن الضحايا الست: ثلاث سيدات وثلاثة رجال.

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام مغربية إن من بين ضحايا الطائرة الإثيوبية عالما مغربيا متخصصا في الفيزياء النووية.

وأضافت أن حسن السيوطي، وهو أستاذ وباحث في الفيزياء النووية بكلية العلوم بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ويشغل منصب رئيس شعبة، كان في طريقة للمشاركة في ندوة علمية.

موظفون أمميون

وعلى الصعيد نفسه، قال مايكل مولر مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف إن المنظمة الدولية شهدت أكبر خسارة في صفوف موظفيها منذ سنوات في تحطم الطائرة التي كانت متجهة إلى نيروبي.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان مساء أمس الأحد إن العدد المبدئي للقتلى من الأمم المتحدة هو 19 شخصا من خمس وكالات وهيئات تابعة للأمم المتحدة على الأقل، بما فيها منظمة الهجرة.

يذكر أن الطائرة الاثيوبية تحطمت وهي من طراز "بوينغ 737-800MAX " التي كانت تنفذ الرحلة رقم "ET- AVJ" قرب مدينة دبرزيت وسط إثيوبيا.

وأقلعت الطائرة عند الساعة 08:38 بالتوقيت المحلي من العاصمة أديس أبابا باتجاه نيروبي، وفقد الاتصال بها بعد ست دقائق.