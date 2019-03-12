شاهد: سيارة بورش الرياضية الشهيرة

أزاحت شركة "بورش" الستار عن نموذجها الجديد من سيارات "911 Carrera" الرياضية الشهيرة، خلال معرض جنيف الأخير، بحيث جاءت بهيكل كوبيه، وبتصميم مميز عصري.

وحافظ التصميم على ملامح سيارات "911 Carrera" الشهيرة، وخصوصا المصابيح الأمامية المستديرة، والسقف الذي يمكن طيه وإخفاؤه داخل الهيكل لتتحول المركبة إلى عربة مكشوفة غاية في الأناقة. "بحسب روسيا اليوم"

ويتراوح سعر السيارة ما بين 117 و135 ألف دولار، وفقا للنسخة والمواصفات التي يريد المشتري إضافتها لسيارته.

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وزودت "بورش" هذه المركبة بعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 9 مراحل، ونظامي دفع خلفي ورباعي، وأنظمة تعليق خاصة، وعجلات رياضية رقيقة الحواف.

وفيما يخص المحرك فجاء بـ 6 أسطوانات، وسعة 3.0 لترات، وعزم 450 حصانا، قادر على زيادة تسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.6 ثانية، والوصول بها إلى سرعة 308 كلم/ساعة.

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