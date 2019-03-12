أسباب اعتذار الفنان أحمد مكّي عن بطولة فيلم "مشربتش من نيلها"

قدّم الفنان أحمد مكّي، اليوم الثلاثاء 12 مارس/آذار، اعتذاره عن القيام ببطولة فيلم (مشربتش من نيلها)، للمخرج سامح عبد العزيز.

وكشف مصدر ذو صلة بالفنان أن "مكّى" اعتذر عن العمل بسبب انشغاله بتحضيرات فيلمه الجديد "عقد يعقد"، كما أن خلافاً بينه وبين الشركة المنتجة للفيلم على الأجر كان حائلاً أمام تعاقده على "مشربتش من نيلها"؛ رغم عدد من الجلسات التى جمعته بالمخرج سامح عبد العزيز.

وتبحث الجهة المنتجة للعمل عن فنان آخر للقيام ببطولة الفيلم، الذى بدأ سامح عبد العزيز تحضيراته منذ فترة؛ لبدء تصويره مطلع الشهر المقبل، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.

ويُذكر أن سامح عبد العزيز يعقِدُ جلسات عمل مع الكاتب عمر طاهر والشركة المنتجة؛ للوقوف على التفاصيل الخاصة بالعمل واختيار أبطال العمل، حيث من المتوقع أن يشارك العمل فى سباق عيد الفطر المقبل، ويحاكي الفيلم ويسرد عدداً من القصص خلال تجربته فى السجن.