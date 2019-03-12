الرقم الهائل لوزن مجرة درب التبانة

توصل علماء الفلك مؤخراً إلى حجم ووزن مجرة دربة التبانة، بكل ما تحتويه من نجوم وغبار وغازات وكواكب وثقوب سوداء، من خلال حسابات أكثر دقة من ذي قبل بشأن حجم ووزن مجرتنا التي تحتوي على أكثر من 1.5 تريليون نجم أو شمس.

وتغطي حسابات العلماء كل شيء تقريباً بما في ذلك كل النجوم والكواكب والغبار الكوني والغازات والثقب الأسود الهائل في وسط المجرة، الذي يقدر بأنه أكبر من الشمس بحوالي 4 ملايين مرة.

والملاحظ أن التخمين الأخير الذي خرج به العلماء هو رقم متوسط للتخمينات السابقة، ويمكن ترجمته من حيث الوزن بأنه يعادل 3000 تريليون تريليون تريليون طن.

وقالت عالمة الفلك لوار واتكنز، التي تعمل في مقر المرصد الفلكي الجنوبي الأوروبي ببلدة غارتشينغ في ألمانيا": هذا يشمل كل شيء تقريباً في درب التبانة.. معرفة وزنها الكلي سوف يساعدنا على فهم المجرة بصورة أفضل".

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وكان العلماء يحاولون حساب وزن المجرة طوال عقود، ومن بين ما توصل إليه العلماء حول ذلك أن عدد الشموس والنجوم في درب التبانة يتراوح بين 500 مليار و3 تريليونات نجم.

ولمعرفة وزن المجرة، جمعت واتكنز وزملاؤها بيانات من مرصد هابل الفضائي ومن قمر جيا الصناعي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وهو عبارة عن مرصد يسجل مواقع النجوم لإنتاج خريطة ثلاثية الأبعاد لمجرة درب التبانة.

وباستخدام المراصد والتلسكوبات لقياس حركة 46 عنقوداً نجمياً والمجموعات المختلفة لمئات الآلاف من النجوم التي تدور حول مركز المجرة استطاع العلماء تحديد حجم المجرة بحيث توصلوا إلى أن نصف قطرها يصل إلى 129 ألف سنة ضوئية.

ويعتقد العلماء أن حجم مجرة درب التبانة وسطي بين أحجام المجرات الأخرى، فهناك مجرات أصغر، وهناك ما هو أكبر بكثير من مجرتنا، مشيرين إلى أن الأضخم على الأطلاق يقدر حجمها بحوالي 30 تريليون ضعف حجم مجرتنا، بحسب "سكاي نيوز".