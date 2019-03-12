بريطانية تحصل على وظيفة أحلامها بنقش وشم على وجهها

أقدمت الفنانة البريطانية كايلي بيتش على رسم وشم على وجهها، في محاولة منها لتجبر نفسها على المضي قدماً للعمل كفنانة وشم.

وكانت الشابة العشرينية، تشعر دائماً بالقلق من أن يمنعها خجلها من البحث عن عمل في الوشم، لذلك قررت أن ترسم وشماً على وجهها لتقلل من فرصها بالحصول على وظيفة عادية، وتجبر نفسها على الانخراط في مهنتها المفضلة كفنانة لهذه المهنة، حسب رائج.

وفي اليوم الأول من عملها حصلت كايلي على تصميم غير عادي لوشم نقش على وجهها، واعتبرت أن ذلك بمثابة تحفيز لها ليذكرها بالمثابرة على ما أرادت القيام به.

ويذكر أن كايلي حصلت بعمر 18 عاماً، على أول وشم لها، عندما نقشت اسم صديقتها المفضلة على كاحلها، وفي وقت لاحق، قامت برسم وشم ضخم على صدرها.