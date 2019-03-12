سعد المجرد يفاجئ جمهوره بهدية خاصة

فاجئ الفنان المغربي سعد لمجرد جمهوره بأحدث كليبات له " "Just For You"، والذي تجاوزت مشاهداته المليون خلال يومين من عرضه.

وشكر المجرد جمهوره ومتابعيه على منحه الثقة عبر نشره صوره على حسابه الرسمي على "انستجرام"، حسب مصراوي.

وظهر لمجرد في الصورة وهو يمازح متابعيه على طريقة جاكي شان وهو طائر بالفضاء، وعلق عليها قائلاً: "أهديكم هذه الصورة بمناسبة وصولنا لمليون مشاهدة في الفيديو البسيط الذي قدمناه لكم تعبيرًا عن حبي وإخلاصي لكم، وأعدكم بإعلان تاريخ العمل الجديد قريبًا إن شاء الله، آه من باب المزح فقط، الوالدة سالتني إذا كنت فعلًا قد قفزت هذه القفزة أم هي مفبركة، يلاه ونقز انت النهار كامل وفالآخر مفبركة يا عباد الله".

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والكليب عبارة عن لقطات مجمعة لسعد مع عدد من جمهوره من مختلف الوطن العربي إلى جانب عدد من الدول الأوروبية.

ويحرص سعد لمجرد التواصل مع جمهوره بنشر صور وفيديوهات خاصة بحياته الفنية والشخصية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تلقى إعجاب الملايين من متابعيه.