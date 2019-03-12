الصين تعتزم بناء مفاعل "الشمس الصناعية" النووي

تعتزم دولة الصين، استكمال بناء مفاعل نووي حراري من نوع جديد، بهدف خلق تفاعلات نووية حرارية لتوفير الطاقة الآمنة والرخيصة التي يمكن استعمالها في مختلف المجالات، وتزيد حرارتها عن 105 ملايين درجة مئوية، أي أعلى من درجة سخونة نواة الشمس بست مرات تقريبا.

وقال موقع "Asia Times" إن العلماء في الصين يستكملون بناء مفاعل "EAST"، والذي يُطلق عليه اسم "الشمس الصناعية". "بحسب روسيا اليوم"

ويأتي مشروع بناء هذا المعالج ضمن خطة وطنية صينية تهدف لتطوير وسائل جديدة لإنتاج الطاقة النظيفة في البلاد، تشمل أيضا بناء محطة فضائية هدفها تحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية، وإرسال هذه الطاقة لاسلكيا إلى الأرض.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للشؤون النووية في الصين، دان سورو، إلى أن العلماء في البلاد يخططون لتشغيل هذا المفاعل والبدء بإنتاج الطاقة بكميات يمكن الاستفادة منها تجاريا مع نهاية العام الجاري.