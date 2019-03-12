الكشف موعد زواج أحمد فهمي وهنا الزاهد

كشف الفنان المصري أحمد فهمي، اليوم الثلاثاء، عن موعد زواجه من خطيبته الممثلة المصرية هنا الزاهد.

وقال فهمي خلال حلولهم ضيوفاً على برنامج "صاحبة السعادة" والذي يُعرض على قناة "أم بي سي"، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس: "نحن الآن مشغولان سويا في تصوير مسلسل (الواد سيد الشحات) ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، وفور الانتهاء منه سنتفرغ لترتيبات الزواج ليتم في أسرع وقت".

وأجاب فهمي عن خطوة الإنجاب إن كانا ينويان تأجيله، فأكد أنما لم يرتبا لذلك.

وشارك أحمد فهمي وهنا الزاهد في بطولة فيلم "الواد سيد الشحات" برفقة ومحمد عبد الرحمن كما يظهر عدد من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.